Dajana Eitberger macht die Gesamt-Gemengelage zu schaffen. Die strikten Corona-Maßnahmen in China, die sie bei einem Test-Event bereits kennengelernt hat, genauso wie die aufflammenden politischen Diskussionen. In ihr sträubt sich viel gegen diese Spiele in Peking. Aber ein sportlicher Boykott? Sie will nicht, dass das von ihr und anderen Athleten erwartet wird. "Deshalb sind wir keine kaltherzigen Menschen", sagt die Mutter eines knapp zweijährigen Sohnes. "Wir machen einfach nur unseren Job, für den wir Tränen, Schweiß und Schmerzen in Kauf genommen haben."