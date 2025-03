Para-Ski - WM in Trondheim: "Stimmung wie im Fußballstadion"

Bei der ersten inklusiven Ski-WM der Geschichte gleich zwei Medaillen für deutsche Para-Langläuferinnen: Anja Wicker und Leonie Walter holen vor 10.000 Zuschauern in Trondheim Bronze im Sprint.

Anja Wicker hatte in ihrem Schlitten permanente Gänsehaut. Die querschnittsgelähmte Bronzegewinnerin schildert ihre Eindrücke von der Premiere des Para-Skilanglaufs bei Nordischen Ski-WM

Königspaar und Kronprinz unter der Zuschauern

Tausende Fans - inklusive Norwegens König Harald V., Königin Sonja und Kronprinz Haakon - bejubelten am Mittwoch in Trondheim im strömenden Regen die beeindruckenden Leistungen der Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung.

Anja Wicker, Yunji Kim und Kendall Gretsch (von links) bei der Siegerehrung in Trondheim

Das waren tausend mal mehr Zuschauer als sonst bei uns. So eine große Bühne hatten wir noch nie.

Emotionaler Höhepunkt war die Jubel-Explosion nach dem Fotofinish-Triumph der Norwegerin Vilde Nilsen, die in ihrer Heimat ein echter Star ist.

Ergebnisse aus deutscher Sicht

Norweger "viele Schritte weiter" beim Para-Sport

Auch wenn das Regenwetter laut Wicker "viel kaputt machte", war das Para-Event mitten in einem vollgepfropften WM-Tag mit den Skilanglauf-Teamsprints und dem Skisprung-Mixed-Wettbewerb ein großer Sieg für die Inklusion. "Die Norweger wollten uns unbedingt dabei haben. Da sind sie schon viele Schritte weiter als andere Veranstalter", lobte Wicker.

Es gab allerdings auch ein paar Probleme für die Sportler mit Behinderung beim Großevent. Medaillengewinnerin Wicker schaffte es mit ihrem Rollstuhl nicht in die Mixed-Zone, weil eine unüberwindbare Treppe im Weg war. Bei der Siegerehrung blieb sie zunächst im Schnee stecken, ehe Hilfe kam.

Probleme gab es auch beim Shuttle-Service vom Hotel zur Ski-Arena. "Der Rolli-Shuttle ist gefühlt nur zweimal am Tag gefahren und auch der Einstieg war kompliziert", so Wicker: "Fürs erste Mal kann man das akzeptieren, aber wenn es eine Zukunft haben soll, sollte man daraus lernen."

Para-Langläufer bangen um WM-Teilnahme 2027

Ob der Para-Skilanglauf auch Teil der nächsten Nordischen Ski-WM 2027 im schwedischen Falun sein wird, ist unklar. "Ich muss ehrlich gestehen, dass wir noch keinen fixen Plan dafür haben. Wir werden mit dem Organisationskomitee Falun einen Plan erarbeiten, wie wir Inklusion dort 2027 leben können. Inklusion muss nicht heißen, dass es dasselbe Konzept wie in Trondheim sein wird", sagt Sandra Spitz, beim Internationalen Skiverband FIS für Sport und Events zuständig.

Para-WM wie bei den Paralympics?

Der japanische Silbergewinner Taiki Kawayoke wurde frenetisch gefeiert, als er in der stehenden Klasse ohne Skistöcke um Gold gegen seinen mit zwei Skistöcken ausgestatteten französischen Konkurrenten Karl Tabouret fightete. In der sitzenden Klasse triumphierte der Brasilianer Cristian Westemaier Ribera - so einen großen Sieg eines Südamerikaners im Skilanglauf hat es noch nie gegeben.