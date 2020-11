Die deutschen Bobpilotinnen- und piloten haben sich am Samstag von ihrer besten Seite gezeigt: Laura Nolte siegte in Sigulda, Felix Loch gewann in Innsbruck. Die deutsche Meisterin Nolte setzte sich beim deutschen Dreifach-Erfolg mit Leonie Fiebig mit 0,24 Sekunden Vorsprung vor den zeitgleichen Mariama Jamanka/Vanessa Mark und Kim Kalicki/Ann-Christin Strack durch. Für Nolte war es erst der zweite Weltcupsieg ihrer noch jungen Karriere.