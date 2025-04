Brüche im Knie: Brignone nach Sturz schwer verletzt

Federica Brignone ist bei den italienischen Meisterschaften schwer gestürzt. Eine Computertomographie hat komplizierte Brüche in linken Knie ergeben.

Federica Brignone Quelle: Imago

Die italienische Skirennläuferin Federica Brignone hat sich bei den nationalen Meisterschaften am Donnerstag eine schwere Verletzung zugezogen. Die Gesamtweltcupsiegerin stürzte im zweiten Lauf des Riesenslaloms in Val di Fassa schwer und zog sich zehn Monate vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine "Mehrfragmentfraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes des linken Beines" zu, wie der italienische Skiverband FISI bekannt gab.

Nach ihrem Sturz sei Brignone in ein Krankenhaus in Trient gebracht worden und habe sich dort einer Computertomographie unterzogen, hieß es weiter. Die medizinische Abteilung will die 34-Jährige nun nach Mailand verlegen, um dort das weitere Vorgehen inklusive des nötigen "chirurgischen Ablaufs" festzulegen.

Federica Brignone hat den Super-G von La Thuile gewonnen und damit vorzeitig den Gesamtweltcup. Sie siegte mit 1/100stel-Sekunde Vorsprung vor Sofia Goggia. Emma Aicher schied aus. 14.03.2025 | 8:57 min

Brignone vergangene Saison in Hochform

Die 34 Jahre alte Brignone hatte in der abgelaufenen Saison den Weltcup dominiert und sich mit insgesamt zehn Siegen die große Kristallkugel sowie Siege in der Abfahrts- und Riesenslalom-Wertung gesichert. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm gewann sie Gold im Riesenslalom und Silber im Super-G.

