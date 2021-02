Zunächst hatte es so ausgesehen, dass er die WM verpassen würde. Noch kurz Weihnachten bezeichnete er eine Teilnahme an den Titelkämpfen in Cortina d’Ampezzo als "unrealistisch", denn ein Start bei der WM, das versicherte er immer wieder, wäre nur sinnvoll, wenn er auch konkurrenzfähig sei, sprich im Kampf um die Medaillen ein Wörtchen mitreden kann.