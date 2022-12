Auf bestimmten Strecken hatte der Riesenslalom-Olympiasieger von Peking schon in der vergangenen Saison mithalten können. Vor allem, wenn es nicht so sehr aufs Gleiten ankam wie in Bormio, da war er im vergangenen Winter Zweiter geworden. An seiner Schwachstelle hat er gearbeitet - und er beherrscht nun auch diese für Abfahrer typische Eigenschaft, was ihm zwei zweite und einen dritten Platz einbrachte in diesem Winter.