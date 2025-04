Margot Simond bei der Junioren-Ski-WM in Tarvis/Italien.

Ein Sturz mit tragischen Folgen hat im französischen Wintersport Bestürzung ausgelöst: Die 18-jährige Margot Simond ist am Donnerstag bei einem Trainingsunfall für einen Skiparcours-Wettkampf tödlich verunglückt, wie der französische Skiverband FFS mitteilte. Das Unglück ereignete sich im Wintersport-Ort Val d'Isère in den französischen Alpen.

Simond stürzte bei Trainingsfahrt in Skigebiet

Simond war erst im März französische Junioren-Meisterin im Slalom geworden und trainierte im Rahmen eines Parcours-Events im Red Bull Alpine Park in Val d'Isère. Das Event verbinde "den traditionellen Slalom mit Freestyle-Elementen und schafft so einen einzigartigen Parcours", hieß es in der Vorankündigung.