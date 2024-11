Ski Alpin: Straßer will beim Slalom-Auftakt durchstarten

Einen ersten Formtest hat Straßer in diesem Herbst bereits absolviert, den Riesenslalom in Sölden beendete er als 22 ., obwohl er sich vorher nicht so gut "in dieser völlig anderen Disziplin" eingeschätzt hatte. Straßer landete einen Platz vor dem hochdekorierten Rückkehrer Marcel Hirscher, der mittlerweile für die Niederlande startet. Lucas Pinheiro Braathen, der Neu-Brasilianer, der in Sölden ebenfalls sein Comeback gab, überzeugte als Vierter auf dem Rettenbachferner-Gletscher.