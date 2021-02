Manchmal kommt das Beste zum Schluss. Allerdings war es bei den deutschen Alpinen schon am Anfang der Ski-WM in Cortina ziemlich gut gewesen. Und im letzten Wettbewerb der Titelkämpfe in den Dolomiten, im Slalom, startet mit Linus Straßer der einzige Deutsche, der in diesem Winter schon ein Weltcup-Rennen gewonnen hat.