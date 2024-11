Zurück im A-Team: Eisenbichlers Sprunggefühl ist wieder da

Am Ende der vergangenen Woche hatten die deutschen Skispringer ihre Annäherung an die Eisspur im Anlauf abgeschlossen. Nach Lehrgängen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Klingenthal zeigt sich Bundestrainer Stefan Horngacher vor dem Weltcup-Start am kommenden Samstag in Lillehammer überaus zufrieden mit den Leistungen seiner Akteure, von denen ihn zwei ganz besonders beeindruckt haben.