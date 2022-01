Skispringerin Katharina Althaus hat sich am letzten Weltcup-Wochenende vor den Olympischen Spielen in Peking in starker Form gezeigt. Althaus landete am Samstag in Willingen auf Rang zwei und musste sich nur der Weltcupführenden Marita Kramer (Österreich) geschlagen geben. Aufgrund schwieriger Windbedingungen wurde der zweite Durchgang gestrichen. Zuvor war Selina Freitag gestürzt.