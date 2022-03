Skispringer Markus Eisenbichler hat sich am Samstag beim Weltcup am Holmenkollen in Oslo nur Marius Lindvik aus Norwegen geschlagen geben müssen. Damit bewies der Weltmeister eine Woche vor der Skiflug-WM in Vikersund eine ausgezeichnete Form. Dritter wurde der Norweger Robert Johansson. Nach dem ersten Durchgang noch in Führung, lag Eisenbichler am Ende umgerechnet 88 Zentimeter hinter Olympiasieger Lindvik.