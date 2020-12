Vielleicht bringt diese kleine Enttäuschung aber den nötigen Treibstoff für die nächsten großen Aufgaben. In diesem ganz speziellen Corona-Winter gibt es nämlich so viele Höhepunkte wie nie zuvor. Nach der aus dem März in den Dezember verlegten Skiflug-WM beginnt bereits in zwei Wochen in Geigers Heimatort Oberstdorf die Vierschanzentournee. Und dann folgt an gleicher Stelle auch noch die Nordische Heim-WM (24. Februar bis 7. März 2021), bei der Markus Eisenbichler und Co gleich drei Titel zu verteidigen haben.