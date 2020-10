Die deutschen Topspringer reagierten auf die schlechten Nachrichten gefasst. "Ich versuche eben, die Fans am TV zu begeistern. Alles andere kann ich nicht beeinflussen, darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf", sagte Weltmeister Markus Eisenbichler. Karl Geiger meinte: "Besser ohne Zuschauer als gar nicht." Die österreichischen Veranstalter in Innsbruck und Bischofshofen haben sich in Sachen Zuschauer noch nicht erklärt, doch auch hier sieht - wie beim alpinen Auftakt in Sölden am vergangenen Wochenende - alles danach aus, dass die Sportler unter sich bleiben.