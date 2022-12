Die Kritik von Hüttel und vielen der Fliegerinnen an der Silvestertour wird vor allem an zwei Dingen festgemacht. Zum einen wird in Ljubno und Villach auf Normalschanzen gesprungen. Auf dem kleinen Bakken in Slowenien, so Hüttel, seien im vergangenen Winter zwei Drittel der Damen bei Weiten unter 85 Metern gelandet. Natürlich ist das nicht für Zuschauer vor Ort und im TV nicht so attraktiv wie die Weiten über 130 Meter bei der Männer-Tournee.