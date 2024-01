Bilanz der Vierschanzentournee: Deutsche wieder Vize-Flieger

Nach seinem phänomenalen Auftakt-Sieg in Oberstdorf und Platz drei beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen habe Halbzeit-Spitzenreiter Wellinger etwas die "Lockerheit und den Fluss" verloren. Zwei fünfte Plätze in Innsbruck und beim Finale in Bischofshofen reichten nicht aus, um den bei der Tournee mit vier zweiten Plätzen ungemein stabilen Kobayashi zu stoppen.