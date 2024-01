Super Team im Skispringen: Was ist das eigentlich?

Ryoyu Kobayashi hat die Vierschanzentournee gewonnen. Der Japaner wurde beim letzten Springen Zweiter hinter dem Österreicher Stefan Kraft. Andreas Wellinger verteidigte Rang zwei. 06.01.2024 | 0:55 min

Wie funktioniert der Super-Team-Wettbewerb?

Warum wurde das Super-Team-Format eingeführt?

Wo wird das Super-Team-Skispringen ausgetragen?

In diesem Winter steht es im Weltcup im polnischen Wisla (13. Januar), in Lake Placid (10. Februar) und in Oberstdorf (23. Februar) beim Skifliegen auf dem Plan. Es gibt aber auch drei "klassische" Teamwettbewerbe im Weltcup in Zakopane (20. Januar), Lahti (2. März) sowie beim Skifliegen im Rahmen des Saison-Finals in Planica (23. März). Auch bei der Skiflug-WM in Bad Mitterndorf (25. bis 28. Januar) ist der Teamwettbewerb nach altem Muster geplant. Bei den Skispringerinnen gibt es in diesem Winter nur einen einzigen Mannschafts-Wettbewerb im neuen Super-Team-Format: Am 20. Januar im japanischen Zao.