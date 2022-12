Nach WM-Aus : DFB im Krisenmodus - Bierhoff im Fokus

Oliver Bierhoff hat für die Nationalmannschaft selbst zwischen 1996 und 2002 70 Länderspiele bestritten und dabei 37 Tore erzielt. Im EM-Finale 1996 gegen Tschechien (2:1) glückten ihm beide Treffer, das Golden Goal in Wembley machte ihn weltweit berühmt. Nur zwei Jahre nach seinem Karriereende in der DFB-Auswahl stand er beim Verband auf der Gehaltsliste.



Er fing als Teammanager an und ist heute der Mastermind. Offizieller Titel: DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2004 hat der 54-Jährige mit fast jedem Präsidentenwechsel in dem von Krisen und Skandalen geschüttelten Verband an Einfluss gewonnen.



Mit seinem sportlichen Leiter Joti Chatzialexiou und Akademieleiter Tobias Haupt hat er Männer in Führungspositionen gehievt, die mit viel Weitblick die Zukunft planen, aber in den föderalen Strukturen an Grenzen stoßen.