Die unter seinem Vorgänger Joachim Löw verloren gegangenen Automatismen kommen so schnell nicht zurück, nur weil in den Trainingseinheiten in Stuttgart-Degerloch wieder mehr Leben sichtbar war. "Aber letztendlich zählt es auf dem Platz", wusste auch Flick. Der Grad der Verunsicherung, ausgelöst durch zwei "in den Sand gesetzte Turniere", wie Wortführer Kimmich zuvor sagte, scheint höher als gedacht.