Aktuell stünden die England-Profis lkay Gündogan (Manchester City), Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger (alle FC Chelsea) und Arsenal-Torwart Bernd Leno höchstens für das Auswärtsspiel in Rumänien am 28. März zur Verfügung. Die Voraussetzung dafür, um dort in die DFB-Blase einzutreten, wären zwei bis drei weitere negative Tests.