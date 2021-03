Würde sein Team nun auch am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien reüssieren, wovon ganz Fußball-Deutschland ja ausgeht, dann hätte man "mit neun Punkten die richtige Richtung" eingeschlagen, beteuerte Löw. Ergebnistechnisch wäre der Weg zur umstrittenen WM 2022 in Katar freigelegt, aber sind Pflichtsiege gegen Island und Rumänien wirklich der Gradmesser auf dem Weg zurück in die Weltspitze?