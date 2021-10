Grünes Licht für Manuel Neuer: Der 35 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern München habe das Training am Sonntag in Hamburg vollständig absolviert, sagte der Bundestrainer vor dem Flug nach Skopje. "Ich gehe davon aus, dass es funktioniert", sagte Flick mit Blick auf Neuers Einsatz im WM-Qualifikationsspiel in Nordmazdonien am Montag (20.45 Uhr).