Ein Eigentor von Kathrin Hendrich in der 53. Minute und ein Kontertor von Andrea Staskova in der Nachspielzeit (90.+3) entschieden die Partie vor 1.725 Zuschauern. Die Wolfsburgerinnen waren zwar überlegen, aber in der Offensive viel zu ungefährlich. Nur vier Tage nach ihrem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München besaßen die "Wölfinnen" in 90 Minuten keine einzige klare Torchance.