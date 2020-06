Wedemeyer hatte die Niedersächsinnen in der 32. Minute in Führung gebracht, Harder (47.) baute den Vorsprung nach der Pause weiter aus. Unmittelbar vor der Partie hatten die Spielerinnen und Trainer mit einem Kniefall am Mittelkreis und an der Seitenlinie ihren Protest gegen Rassismus ausgedrückt.



Nach dem Anpfiff kombinierte sich der VfL dann mit einem überlegenen Auftritt zum Titel. In dieser Spielzeit sind die Wölfinnen noch ungeschlagen und haben bis auf eine Partie alle Spiele gewonnen. Der Meisterschaft soll am 4. Juli auch der erneute DFB-Pokaltriumph folgen: Dann bestreiten die Wolfsburgerinnen in Köln das Finale gegen die SGS Essen.