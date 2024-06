Kugelstoßerin wird EM-Dritte: Ogunleye mit Bronze-Happy-End

Ogunleye zeigt Olympiaform

An diese Form knüpfte sie in Rom zwar nicht an, dennoch reichte es für Edelmetall - auch, weil Ogunleye cool blieb. Im Stadio Olimpico fand die 25-Jährige zunächst überhaupt nicht in den Wettkampf, rettete sich mit 17,87 Meter im dritten Versuch gerade so in den Endkampf. Dort konnte sie sich im fünften Durchgang entscheidend steigern.