Vierschanzentournee der Skispringer, Heim-Weltcup im Biathlon in Ruhpolding, Tour de Ski in Oberstdorf, alpiner Abfahrts-Nervenkitzel auf der Kandahar von Garmisch-Partenkirchen - das ZDF-Programm für die kommenden Monate liest sich wie ein Gourmet-Menü für Wintersport-Liebhaber. Die Krönung von über 200 Übertragungsstunden in Zweiten sind jedoch zweifellos die Olympischen Winterspiele in Peking.