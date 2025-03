Skisport und Klimawandel: Spektakuläre Ideen für die Zukunft

Erst tagelang Dauerregen und dicke Schneeflocken gemischt, am Donnerstag Sturm bis 100 Stundenkilometer bei der Nordischen Ski-WM von Trondheim - selbst in Norwegen ist der Winter nicht mehr das, was er einmal war. Der Klimawandel ist ein Grund, warum sich der Skisport künftig verändern wird.

Super-Teamwettbewerb in den Startlöchern

Drohendes Olympia-Aus für Nordische Kombination

Noch größer ist der Veränderungsdruck in der Nordischen Kombination , wo für die Winterspiele 2030 sogar der Rauswurf aus dem Olympia-Programm im Raum steht. In der kommenden Weltcup-Saison ist die Einführung von rasanten Sprint-Wettbewerben in der Nordischen Kombination nach dem Vorbild des Langlaufs geplant, auch ein Teamsprint wird getestet.

Die gehören zum Beispiel in der TV-affinen Sportart Biathlon längst zum WM-Programm. In der Nordischen Kombination ist bei Olympia 2030 erstmals ein Mixed-Wettbewerb geplant - freilich unter der Voraussetzung, dass die Kombiniererinnen dann ihre Premiere bei Winterspielen feiern dürfen.

Skispringen in Brasilien oder Dubai?

Es wird also weiblicher, schneller und manchmal auch verrückter. Im Skispringen hat FIS-Renndirektor Sandro Pertile vorgeschlagen, künftig Springen auf mobilen Schanzen in Dubai oder im Maracana-Stadion von Rio auszutragen.

Nachdem die Flieger 2023 schon in Polen Teil der European Games im Sommer waren, folgt in diesem Jahr der Schneelos-Test für alle Nordisch-Sportarten. "Wir werden im September Skispringen, Nordische Kombinationen und Rollerskilanglauf an einem Wochenende an den Sportstätten von Olympia 2026 im Val di Fiemme haben. Ein Test, ob das Format auch im Sommer funktioniert", verrät Spitz.