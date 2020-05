Handball - ohne Zuschauer geht nichts

Die Lage in der HBL ist deshalb so diffizil, weil ihre Klubs dringend auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Während die deutschen Fußball-Erstligisten lediglich rund 13 Prozent ihrer Etats mit Tickets erwirtschaften, liegen die Zuschauereinnahmen in der HBL oft bei über 50 Prozent.