Keine Zuschauer-Rückkehr bis Ende Oktober

Doch nicht nur der Fußball erhielt eine Abfuhr aus der Politik, auch die Hoffnungen der anderen Sportarten auf eine nennenswerte Zuschauer-Rückkehr in die Arenen haben sich vorerst zerschlagen. Einen kleinen Lichtblick ließen Merkel und Co. jedoch. Bis mindestens Ende Oktober wird der Profisport in Deutschland als Folge der Corona-Pandemie im Grundsatz ohne Besucher auskommen müssen. Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen von Besuchern nicht möglich ist, sind sogar mindestens bis Jahresende untersagt. Ob schon früher zumindest einige Hundert Zuschauer in die Stadien dürfen, blieb am Donnerstag offen.