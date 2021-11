Lange: Das würde die Faszination am Fußball wieder jäh kappen. Und: Die schon vorhandene und über anderthalb Jahre gewachsene Distanz zwischen der Fan-Basis und dem Profi-Fußball nähme weiteren Schaden. Meine These ist: Je länger sowas dauert, desto nachhaltiger wirkt es auch. Also desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass viele dieser sich abwendenden Fans dann irgendwann wieder zurückkehren werden. Das ist sehr unglücklich für den Fußball. Aber auch da darf der Fußball keine Sonderrolle haben. Für die Friseure in diesem Land, für die Kneipen-Betreiber, die Restaurantbesitzer ist das ganz genauso, und für viele andere Unternehmen auch.