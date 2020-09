Alexander Zverev schimpfte und pfefferte seinen Schläger auf den Boden. Er kassierte eine Verwarnung und wenig später wegen Fluchens sogar noch einen Punktabzug. Am Ende stand die Niederlage bei den US Open: Genau ein Jahr ist es das jetzt her, dass der Hamburger in New York im Achtelfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman nach mehreren Wutausbrüchen scheiterte.