Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber unterlag den formstarken Berlinern nach einem Traumtor von Fabian Reese mit 0:1 (0:0) und konnte die Tabellenführung vom Hamburger SV nicht zurückerobern. Kaiserslautern kann morgen mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Kölner heranrücken.

Berlins Situation entspannt sich

Für die Hertha war es der dritte Ligasieg in Serie. Der Hauptstadtclub war lange Zeit akut abstiegsbedroht, seit der Rückkehr von Fabian Reese hat sich die Situation entspannt. Mit dem Erfolg gegen die "Geißböcke" hat Berlin nun acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

In der sehr intensiven Partie suchten die von Trainer Stefan Leitl gut eingestellten Berliner von Beginn an ihre Chance und hatten nach Martin Winkler (16. Minute), der völlig frei stehend über den Ball schlug, durch Ibrahim Maza die beste Möglichkeit. Doch der algerische Nationalspieler scheiterte nach feinem Pass von Reese an FC-Torhüter Marvin Schwäbe und dem Außenpfosten.