Ausnahmezustand in Köln: Der FC schlägt Kaiserslautern und schafft den Aufstieg und die Zweitliga-Meisterschaft. Elversberg gewann sein Spiel auch und steht in der Relegation.

Jubel über den Aufstieg: Kölns Luca Waldschmidt Quelle: IMAGO / Mika Volkmann

Ausnahmezustand in Köln . Die Elf von Trainer Friedhelm Funkel gewann am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern mit 4:0 (2:0) und machte damit den Aufstieg in die Bundesliga und sogar die Zweitliga-Meisterschaft perfekt.

Die ganze Stadt hat sich das einfach verdient. „ Kölns Linton Maina über den Aufstieg

Spannung vor dem Anpfiff

Die Konstellation war, wie gewohnt in der 2. Bundesliga, vor dem letzten Spieltag spannend. Köln auf Platz zwei brauchte mindestens einen Punkt für den sicheren Aufstieg, Elversberg und Paderborn konnten bei einer Niederlage des FC noch auf Rang zwei springen.

Auch Düsseldorf und Kaiserslautern hatten noch Chancen auf den Relegationsplatz. Entsprechend wichtig waren deshalb nicht nur die eigenen Spiele, sondern auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen.

Köln jubelt früh

Für den ersten Jubelschrei sorgten die Kölner. In der 14. Minute köpfte Pacarada die Domstädter im Spiel gegen Kaiserslautern mit 1:0 in Führung. Da es beim HSV parallel noch 0:0 stand, sprangen die Domstädter vorrübergehend sogar an die Tabellenspitze.

Es wird richtig spät heute. „ Kölns Mark Uth nach dem erfolgreichen Aufstieg

Elversberg hielt den Druck auf den FC aber weiter hoch. Lukas Petkov traf auf Schalke mit einem starken Distanzschuss zum 1:0 für die Saarländer. Sollte es so bleiben, hätte die SVE zumindest die Relegation sicher, denn bei einem Sieg wären sie nicht mehr von Rang drei zu verdrängen.

Köln in der Tabelle nochmal anzugreifen wurde für Elversberg jedoch immer schwerer, denn die "Geißböcke" erhöhten noch vor der Pause dank Luca Waldschmidt auf 2:0 (29.). Es sollte auch der Halbzeitstand gegen Kaiserslautern sein.

FC zur Halbzeit Meister

Da auch die SVE zur Halbzeit dank des Tores von Petkov führte, waren die Ergebnisse der anderen Aufstiegskandidaten erst einmal nicht von Belang - Köln zu dem Zeitpunkt aufgestiegen (sogar Meister, weil der HSV in Fürth zurück lag), Elversberg in der Relegation.

Und die Saarländer von Trainer Horst Steffen legten nach der Pause direkt nach. Maurice Neubauer traf per herrlichem Volley zum 2:0 und stieß die Tür zur Relegation weit auf.

Kölns Waldschmidt verpasste per Strafstoß in der Zwischenzeit gegen Kaiserslautern zunächst die Entscheidung (57.). Florian Kainz machte es in der 76. Minute besser, erzielte das 3:0 und ließ das Müngersdorfer Stadion endgültig zum Party-Kessel werden.

Für einen weiteren emotionalen Höhepunkt sorgte Kölns Mark Uth in der 87. Minute. Er beendet nach der Saison seine Karriere und traf in seinem letzten Spiel zum 4:0-Endstand. Der FC steigt nach dem Abstieg letzte Saison direkt wieder in die Bundesliga auf.

HSV verspielt die Meisterschaft

Außerdem konnte man sich über die Zweitliga-Meisterschale freuen, da der HSV in einem Torfestival gegen Greuther Fürth mit 2:3 verlor und somit noch auf Rang zwei zurückfiel.

Auch Elversberg hielt den Sieg gegen Schalke fest, obwohl sie kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer kassierten. Sie müssen um aufzusteigen aber noch den 1. FC Heidenheim in der Relegation besiegen. Das Hinspiel findet nächsten Donnerstag statt, das Rückspiel am Montag danach. Dennoch war die Freude ob des Teilerfolgs bei den Saarländern riesengroß.

Braunschweig in der Abstiegs-Relegation

In die Abstiegs-Relegation muss indes Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning zeigte gegen Nürnberg eine unterirdische Leistung, verlor 1:4 (0:4) und spielt gegen den 1. FC Saarbrücken um den Klassenerhalt. Schon vor dem Spieltag abgestiegen waren Ulm und Regensburg.