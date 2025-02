Fortuna Düsseldorf bleibt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga weiter gut dabei. Mit dem 1:0 im Derby beim 1. FC Köln bleibt die Fortuna im sechsten Liga-Spiel in Serie ungeschlagen. Der Rückstand zu Platz drei verringert sich auf einen Punkt.

Der FC hingegen ist die Tabellenführung los, der Hamburger SV ist jetzt neue Nummer 1 in der 2. Bundesliga ( ausführlicher Bericht ab 0.00 Uhr bei sportstudio.de ).

Florian Kainz brachte Köln in der 67. Minute in Führung. Isak Johannesson glich in der 90. Minute mit einem Handelfmeter aus.