Der 1. FC Köln führte mit 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern , der siebte Aufstieg stand fest, da erfolgte der Abpfiff - und schon stürmten die Fans den Rasen. Dabei verwandelten sie ihn in eine weiße Partyzone, diese Farbe wählten die Fans für ihre Oberteile. Denn auch der FC lief in Weiß auf. Alle für einen.

Ausnahmezustand in Köln: Der FC schlug Kaiserslautern und schafft den Aufstieg und die Zweitliga-Meisterschaft. Elversberg gewann sein Spiel auch und steht in der Relegation.

Bierdusche für Funkel

Der Interims- und erneute Erfolgstrainer Friedhelm Funkel hatte da bereits eine Bierdusche erhalten und war mittendrin im Getümmel. Umarmungen mit Spielern und Fans, Selfies, jubeln. Aus den Lautsprechern erklangen längst schon kölsche Karnevalslieder, in deren Mittelpunkt vor allem Köln steht - diese in Bezug auf den Fußball völlig verrückte Stadt.

Vier Treffer in einem Spiel hatte es lange nicht gegeben für den FC, am 3. Spieltag gewann Köln einmal mit 5:0 gegen Braunschweig . Danach gab es viel langweiligen Fußball und etliche Erfolge mit einem Tor Differenz. Mit Funkel wurde alles anders. Der Lohn für seine Hilfsdienste sind kolportierte 250.000 Euro.

Der 1. FC Köln steht dicht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem 2:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg am 33. Spieltag fehlt der Geißbockelf nur noch ein Punkt.

Feier mit "Felge"

Und wie das in Aufstiegsmärchen so ist, war es jener spät eingewechselte Mark Uth, der am Sonntag das letzte Tor des Tages erzielen durfte, 4:0, 87. Minute, Halleluja.

Lemperle mit gebrochener Nase eingewechselt

Beim Stand von 2:0 - in der ersten Hälfte hatten bereits Eric Martel und Luca Waldschmidt getroffen - wurde in der 71. Minute auch Tim Lemperle eingewechselt. Der Stürmer, der sich eine Woche zuvor eine bierselige Mittagssause auf einem Kölner Partyschiff gegönnt hatte.

Der 1. FC Köln will keinen längeren Aufenthalt in Liga zwei. Nach mäßigem Start hat sich der FC gefangen. Wie ist die Wende gelungen? Welchen Anteil hat Trainer Gerhard Struber?

Nach dem Aufstieg kommt die Trainerfrage

Die U19 des FC ist deutscher Meister

Köln hatte an einem bierseligen Sonntag gleich noch einen zweiten Meister zu feiern: Die U19 sicherte sich schon am Mittag dank eines 5:4-Erfolgs die deutsche Meisterschaft - in Leverkusen, beim großen Lokalrivalen. Gut möglich, dass in jener Elf schon ein paar hausinterne Verstärkungen schlummern.