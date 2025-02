Loris Karius soll verhindern, dass der Schalke 04 zurück in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga schlittert. Und das, obwohl der einstige Keeper von Mainz 05 und des FC Liverpool in den letzten vier Jahren lediglich 180 Minuten im Tor stand.

Zwischen Millionen Followern und Preußen Münster

Der Torwartwechsel vom zuletzt unsicheren Justin Heekeren zum prominenten Winterzugang ohne Spielpraxis sorgt beim 13. in der Tabelle vor dem richtungweisenden Heimspiel am Freitag gegen Preußen Münster (15.) für Aufregung.

Höhere Wellen schlägt in den Sozialen Netzwerken aber Karius' Ehefrau. Diletta Leotta ließ ihre mehr als neun Millionen Follower auf Instagram (siebenmal so viele wie Schalke 04) an ihrem Urlaub auf den Malediven teilhaben. Während die italienische Fernsehmoderatorin sich im Urlaubsparadies in Szene setzt, versucht ihr Mann, im nasskalten Ruhrpott seine Fußballkarriere wiederzubeleben.