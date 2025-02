2. Bundesliga: Magdeburg nach 5:2 auf Schalke Zweiter

Angeführt vom überragenden Viererpacker Kaars setzte Magdeburg damit ein dickes Ausrufezeichen im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz feierte mit dem 5:2 (2:0) bei Schalke 04 den fünften Auswärtssieg in Folge. Mit 35 Punkten liegen die Magdeburger nun auf Tabellenplatz zwei, zu Spitzenreiter 1. FC Köln fehlen lediglich zwei Zähler.

Der 1. FC Magdeburg, einer der großen Traditionsvereine aus dem Osten, klopft ans Tor zur Bundesliga. Urheber des Aufschwungs an der Elbe ist ein Erfolgsduo aus dem Südwesten.

Überraschungsklub in der 2. Liga

Kaars erzielt gleich vier Tore

"Es war das erste Mal, dass ich vier Tore in einem Spiel geschossen habe. Das war auch nötig, weil es eine sehr intensive Partie war", sagte Kaars bei Sky. Der Matchwinner übernahm mit seinen Treffern (29., 45.+2, 56., 74.) auch die Spitzenposition in der Torjägerliste und resümierte zufrieden: "Für uns war es perfekt." Zudem traf Philipp Hercher (65.) für die Gäste. Adrian Gantenbein (69.) und Janik Bachmann (90.+3) erzielten die Tore für die Schalker, die nach dem jüngsten Aufschwung und fünf Spielen in Serie ohne Niederlage einen bitteren Dämpfer kassierten.