Als im vergangenen Sommer die Spieltags-Terminierungen vorgenommen wurden, haben die Tüftler in Frankfurt ein gutes Händchen bewiesen: Der Start in die Rückrunde der 2. Liga bietet einen Vorgeschmack auf die spannendste Saison seit Jahren. Am Freitag trifft Fortuna Düsseldorf auf Darmstadt 98 - ein direktes Duell zwischen zwei der mindestens zehn Teams, die echte Chancen auf den Aufstieg haben. Und die unbedingt hoch wollen.