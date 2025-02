Nach Aus von Fiel: Leitl ist neuer Trainer bei Hertha BSC

Stefan Leitl wird neuer Trainer bei Hertha BSC und soll den Zweitligisten aus der Krise führen. Wie die Berliner am Montagabend mitteilten, erhält der 47-Jährige einen Vertrag bis 2027. Leitl, der zuletzt beim Ligakonkurrenten Hannover 96 tätig gewesen war, tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Cristian Fiel an.