Ingolstadt siegte im heimischen Stadion vor 250 Zuschauern mit 3:0 gegen Zweitligist Osnabrück. Tobias Schröck brachte die Schanzer bereits in der zweiten Minute in Führung, Fatih Kaya erhöhte noch in der ersten Halbzeit (34.). Dennis Eckert sorgte für die Entscheidung (81.) Das Rückspiel steigt am Sonntag (live im ZDF und im Stream) in Osnabrück.