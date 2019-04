Debatte um Schulpflicht

Wie die Ziele genau erreicht werden sollen, das lässt "Fridays for Future" allerdings offen. Man habe "bewusst" keine konkreten Maßnahmen formuliert, da es verschiedene Wege zur Umsetzung gebe. "Jetzt ist es Aufgabe der Politik zu handeln", so Steinmetz. Zwar hätte die Bewegung schon viel Lob bekommen und ihre Aktivisten seien bei Parteien eingeladen worden. "Seitdem ist aber noch nichts Konkretes für das Klima passiert", sagte Sebastian Griemel. "Und so lange das nicht passiert, können wir nicht aufhören zu streiken."