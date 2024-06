Aleksandar Pavlovic - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Aleksandar Pavlovic - Biografie

Aleksandar Pavlovic ist in München geboren und aufgewachsen. Der Fußballer ist deutsch-serbischer Herkunft und seit seiner Kindheit beim FC Bayern München aktiv. In der Saison 2023/24 spielte er erstmals in der Bundesliga und wurde außerdem von Julian Nagelsmann in die deutsche Nationalmannschaft berufen.