Alexander Nübel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Alexander Nübel wurde 1996 in Paderborn geboren. Seine Fußballkarriere begann er 2005 als Feldspieler beim SC Paderborn 07. Dann wechselte er zum FC Schalke 04 mit dem er in der Saison 2015/16 sein Bundesliga Debüt gab. Danach wechselte er zum FC Bayern München. Er wurde von dort zum AS Monaco und zum VfB Stuttgart ausgeliehen.Außerdem wurde Nübel im Mai 2024 vom Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader der Nationalmannschaft für die EM 2024 berufen. Allerdings wurde er wieder aus dem Kader gestrichen.