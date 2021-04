Zur Person: Annalena Baerbock

15.12.1980 Annalena Baerbock wird in Hannover geboren und wächst in einem kleinen Dorf südlich von Hannover auf. Als Kind wird sie oft zu Anti-Atomkraft- oder Friedensdemonstrationen mitgenommen;

2000-05 Studium der Politik- und Rechtswissenschaften in Hamburg und London;

2000-2003 freie Mitarbeiterin bei der "Hannoversche(n) Allgemeinen Zeitung";

2005 Trainee beim British Institute of Comparative and Public International Law. Über Praktika im Europarat und beim Europäischen Parlament fand sie zur Europapolitik;

seit 2005 Mitglied der Grünen;

2005-08 Referentin einer Abgeordneten im Europäischen Parlament;

2008-2013 Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa bei den Grünen;

2009-2012 Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei;

2009-2013 Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen;

2012-2015 Mitglied im GRÜNEN-Parteirat;

seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags;

27.1.2018 Bundesvorsitzende der Grünen zusammen mit Robert Habeck;

19.4.2021 Nominiert als Kanzlerkandidatin der Grünen für die Bundestagawahl 2021