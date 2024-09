Australien - aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Australien |

Australien, oder auch Down Under genannt, zählt zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. Die Hauptstadt des Landes ist Canberra. Zum Kontinent Australien gehören auch die Inseln Tasmanien und Neuguinea. In Papua-Neuguinea sind große Teile der Bevölkerung indigenen Ursprungs, während die Aborigines nur noch knapp zwei Prozent der australischen Bevölkerung ausmachen. Die Tasmanier wurden nach der Kolonialisierung durch die Europäer fast vollständig vernichtet.