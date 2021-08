Die Berliner Mauer

28 Jahre - vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 - trennte die Berliner Mauer Ost- von West-Berlin. Insgesamt wurden allein an ihr mindestens 140 Menschen getötet oder kamen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime ums Leben. Die Mauer sollte der Flucht vieler Menschen aus der DDR Einhalt gebieten und so das sozialistische System stabilisieren; sie wurde aber zum Symbol einer Diktatur - nach ihrem Fall zerfiel auch die DDR.