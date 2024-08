Börse und Aktien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Börse ist ein Marktplatz, an dem Aktien und weitere Wertpapiere von Unternehmen gehandelt werden. Der Aktienkurs ist der Preis, zu dem eine Aktie an der Börse gehandelt wird. Er entsteht durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Die Börse - wie etwas beim DAX - beeinflusst die Wirtschaft, indem Unternehmen den Zugang zu Kapital ermöglicht wird, was Investitionen und Wachstum fördert. ZDFheute informiert zur Börse: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.