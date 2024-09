UEFA Conference League - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die UEFA Conference League ist ein europäischer Wettbewerb im Fußball, welcher erstmals in der Saison 2021/22 ausgetragen wurde. Weitere Kontinentalwettbewerbe für Vereinsmannschaften in Europa sind die UEFA Champions League und die UEFA Europa League . Aus dem Finale der Saison 2023/24 ging Olympiakos Piräus als amtierender Champion hervor. ZDFheute informiert zur UEFA Conference League aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.