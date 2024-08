DAX - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der deutsche Aktienindex ist der wichtigste Indikator über Kursentwicklungen am Börsenmarkt in Deutschland und Leitindex der deutschen Wirtschaft. Am 1. Juli 1988 wurde der DAX eingeführt, damals mit 30 gelisteten deutschen Unternehmen. Heute gehören die 40 größten Aktiengesellschaften Deutschlands zur Liste. Er gibt die Kursentwicklungen aller enthaltener DAX-Konzerne dar. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Videos im Überblick.