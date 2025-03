Die Finals 2025 finden vom 31. Juli bis 3. August erstmals in Sachsen statt. Diesjähriger Gastgeber ist die Stadt Dresden. Bei den Finals werden die Deutschen Meisterschaften in insgesamt 19 Sportarten ausgetragen, unter anderem im Basketball, Fechten, Rhythmischer Sportgymnastik, Klettern und Triathlon. ZDFheute informiert: Aktuelle News, Infos zu Tickets, Highlights und Hintergründe in der Übersicht.